Manisa Gördes'te mısır tarlasında silaj makinesine kapılan kadın kurtarılamadı

Manisa'nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında çalıştığı sırada silaj makinesine kapılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evciler Mahallesi'ndeki tarlada hasat yapıldığı sırada Ayşe Aslan (66), F.S. idaresindeki 45 BA 806 plakalı traktörün arkasına takılı silaj makinesine kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Sevk sırasında durumunun ağırlaşması üzerine Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yönlendirilen Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.