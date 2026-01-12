Manisa Büyükşehir Belediyesi, "İklime Dirençli Şehir" Hedefiyle Kenti Geleceğe Hazırlıyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "İklime Dirençli Şehir" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği Komitesi'nin ikinci toplantısında; enerji verimliliği, yeşil bina sertifikasyonu ve tarımsal sulamaya kadar çeşitli stratejiler masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği Komitesi, ikinci toplantıda kentin yol haritasını güncelledi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu oldu. Belediye bünyesinde hayata geçirilecek çevreci dönüşüm kapsamında belediyeye ait tüm taşınmazlarda enerji verimliliği taraması yapılacak. Sokak aydınlatmaları, enerji tasarrufu sağlayan, modern ve verimli sistemlerle değiştirilecek. Kamu binaları için "Yeşil Bina" sertifikasyon sürecine yönelik ilgili dairelerin personeline eğitim verilecek. Gelecekte inşa edilecek yeni yapılar için de yeşil bina uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Su yönetiminde MASKİ ve DSİ iş birliği

Program kapsamında kuraklık riskine karşı Manisa'nın su kaynaklarını korumak adına MASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile stratejik iş birliği güçlendirilecek. Tarımsal sulamada verimlilik ve su arz güvenliği konularında somut adımlar atılacak. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı yaygınlaştırılacak. Yeni projelerde kullanılacak geçirgen yüzey malzemeleri sayesinde yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslemesi sağlanacak.

İklim değişikliğiyle mücadelenin sadece yerel değil, geniş bir paydaş ağıyla yürütülmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, projelerin hayata geçirilmesinde ulusal ve uluslararası fon ile hibe programlarından maksimum düzeyde faydalanılması konusunda görüş birliğine varıldı.