Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 9. Kitap Fuarı'na Ücretsiz Ulaşım Desteği

10.05.2026 15:58  Güncelleme: 18:11
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 9. Kitap Fuarı'na katılımı artırmak amacıyla ulaşım desteği sağlıyor. Öğrenciler ve okullar için özel ulaşım planlaması yapıldı, üniversite öğrencileri için de ring seferleri düzenleniyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen 9. Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'nda kurulan fuar alanına ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Manisa Kitap Fuarı'na vatandaşların, öğrencilerin ve kitapseverlerin katılımını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını fuar alanı için seferber etti.

ÖĞRENCİ VE OKULLARA ÖZEL PLANLAMA

Büyükşehir Belediyesi, okul ve öğretmenlerden gelen talepleri Çözmer (Çözüm Merkezi) üzerinden toplayarak özel bir ulaşım planlaması hazırladı. Yapılan planlama kapsamında öğrencilerin toplu halde ve güvenle fuar alanına ulaşmaları sağlanıyor.

ÜNİVERSİTE VE İLÇELER DE UNUTULMADI

Üniversite öğrencilerinin de fuar coşkusuna ortak olabilmesi amacıyla kooperatif otobüsleri iş birliğiyle her saat başı kampüsten Atatürk Kent Parkı'na karşılıklı ring seferleri düzenleniyor. Ayrıca, sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayan ulaşım desteği kapsamında ilçelerden gelen ulaşım talepleri de değerlendirmeye alınarak fuar alanına ücretsiz araçlar kaldırılıyor.

"KÜLTÜR ŞÖLENİNE HERKESİ BEKLİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm vatandaşların bu kültür şöleninden faydalanabilmesi için ulaşım desteği sunduklarını belirtti. Dutlulu, "Kitabın ve yazarın şehre dokunduğu bu özel etkinlikte, ulaşım desteğimizle her bir vatandaşımızın Atatürk Kent Parkı'ndaki bu kültür şölenine ortak olmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Ulaşım, Kültür, Güncel, Son Dakika

