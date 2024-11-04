Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa mesir macununun da listeye dahil olmasıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.
Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Manisa mesir macununun listeye dahil olmasıyla AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e yükseldiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Manisa Mesir Macunu AB Tescilli Ürünler Arasında - Son Dakika
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