Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte toplamda 10 kilometre yüründü.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Mesir Macunu Festivali kapsamındaki doğa yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler, Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol'un da arasında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar toplamda 10 kilometre yürüyerek yaklaşık 670 metre yüksekliğe ulaştı.

Seyir Terası'nda verilen molanın ardından yürüyüşçüler Cumhuriyet Meydanı'na dönerek etkinliği tamamladı.

"Daha öncesinde mesir şenliklerinde dağcılık kulübü etkinliği yoktu"

Yürüyüşe katılan Perihan Asergin, "Turgutlu Belediyesi dağcılık kulübü üyesiyim. 2013 yılından bu yana dağ yürüyüşlerine katılıyorum. Bu doğa yürüyüşü bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Daha öncesinde mesir şenliklerinde dağcılık kulübü etkinliği yoktu. Bu yılki Mesir Festivali etkinliklerini inceledim, hepsi birbirinden güzel. Kesinlikle katılmak istiyorum. Ferdi Zeyrek'e, düzenlediği bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.