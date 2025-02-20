Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosu Belirlendi - Son Dakika
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Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosu Belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yeni logosunu vatandaşların oylarıyla belirledi. Ankette en çok oy alan iki numaralı tasarım, festivalin tanıtım materyallerinde kullanılacak.

20.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:46
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 485'inci yılı için tasarlanan yeni logoyu vatandaşların oylarıyla belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 14 Şubat Cuma günü başlayan ve dün akşam son bulan ankette, vatandaşlara beş farklı logo seçeneği sunuldu. Manisalılar, beğendikleri logoyu seçere, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde de yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yeni logosunu belirledi.

Buna göre oyların yaklaşık yüzde 26,77'sini alan iki numaralı tasarım en beğenilen logo oldu. Ankete katılanların yüzde 21,56'sı beş numaralı, yüzde 20,61'i üç numaralı, yüzde 16,27'si bir, yüzde 14,79'u da dört numaralı tasarım için oy kullandı. Halkın oylarıyla seçilen iki numaralı logo, festivalin tanıtım materyallerinde kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Birlikte karar almaya, Manisa'yı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz"

"Manisa'yı ortak akılla yönetiyoruz. Şehrimizin en önemli kültürel değerlerinden biri olan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yeni logosunu belirlerken de Manisalıların görüşünü aldık. Düzenlediğimiz anketle beş farklı logo tasarımı için halkımıza tercihini sorduk. Katılımcılar, tercihlerini ortaya koydu ve oyların yüzde 27'sini alan iki numaralı tasarım, Festival'imizin yeni logosu olarak belirlendi. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte karar almaya, Manisa'yı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosu Belirlendi - Son Dakika

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