Manisa'nın Akhisar ilçesinde 14 firari ile aranan 56 şüpheli hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan-8 Mayıs arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Operasyonlarda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari ile 56 aranan şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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