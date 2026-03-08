Manisa Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde 4 Milyon Euroluk Altyapı Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
Manisa Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde 4 Milyon Euroluk Altyapı Projesi İçin İmzalar Atıldı

08.03.2026 15:46  Güncelleme: 17:25
Gelenbe Mahallesi'nde 4 milyon euro bütçeli altyapı projesi için sözleşme imzalandı. Proje ile 57 yıllık köhnemiş altyapının yenilenmesi hedefleniyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek çalışmaların 8 ayda tamamlanması planlanıyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde, bölge halkının uzun süredir beklediği altyapı dönüşümü için düğmeye basıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek 4 milyon euro bütçeli proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla yüklenici firma ile resmi yapım sözleşmesi imzalandı.

Gelenbe Mahallesi meydanında düzenlenen törenle resmen başlatılan altyapı projesiyle bölgenin 57 yıllık köhnemiş altyapısının tamamen yenilenmesi hedefleniyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek yatırımın imza törenine Başkan Dutlulu katıldı. Törende yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı.

Törende Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Özgür Avşar ve Bircan Kaynak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, CHP Akhisar ve Kırkağaç ilçe örgütü ile mahalle muhtarları yer aldı.

Gelenbe Mahallesi'nin altyapısının tamamen yenileneceği proje kapsamında 23 kilometre içme suyu hattı, 13 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre terfili içme suyu isale hattı, 1 adet pompa istasyonu ve 400 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edilecek.

?Törende konuşan Dutlulu, Gelenbe Mahallesi'nde hayata geçirilecek çalışmanın uzun yıllardır beklenen önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek'i rahmetle anarak başladığı konuşmasında, Gelenbe'nin kronikleşen altyapı sorununu çözmenin kendilerine nasip olduğunu belirtti.

Projenin İller Bankası himayesinde çok titiz bir ihale süreciyle hayata geçirildiğini vurgulayan Dutlulu, şunları söyledi:

"Çalışmaları planlanandan daha hızlı bitirmeyi amaçlıyoruz"

"Altyapı çalışmaları doğası gereği meşakkatlidir; yolların kazılması, toz ve çamur kaçınılmazdır. Ancak bu zahmetin sonunda Gelenbe, modern bir altyapıya kavuşacak. İhale süresini 12 ay olarak planladık ancak hedeflerimiz doğrultusunda bu süreci 8 aya indirerek çalışmaları daha hızlı bitirmeyi amaçlıyoruz. Kırkağaç'taki en büyük yatırımlardan birini gerçekleştiriyoruz; süreci bizzat yakından takip edeceğiz."

Dutlulu, projenin Kırkağaç ilçesine kazandırılmasında emeği geçen tüm bürokratlara ve paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

