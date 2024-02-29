Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa Yunusemre ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

29.02.2024 10:37
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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