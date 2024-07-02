Manisa Salihli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine S.Ç'nin (37) Eskicami Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 230 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Evdeki S.Ç. ile F.E. (41) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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