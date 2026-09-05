Manisa Salihli'de yayaya otomobil çarptı, Mehmet Kutlu hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kutlu'ya (75) otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kutlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde seyreden M.U. (57) idaresindeki 45 LG 846 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kutlu'ya (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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