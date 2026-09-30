Manisa Sarıgöl'de motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede kurtarılamadı

Manisa Sarıgöl'de motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılmış, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ahmetağa Mahallesi'nde dün H.Ç. (50) idaresindeki 45 ZN 979 plakalı otomobil ile Hasan Emircan'ın (67) kullandığı 45 AAE 741 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emircan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Emircan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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