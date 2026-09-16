Manisa Saruhanlı'da H.T., eşi ve teyzesini silahla yaralayıp kaçtı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde H.T. (35), henüz bilinmeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye ateş etti. Yaralanan iki kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken G.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi; kaçan H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, karısını ve onun teyzesini silahla yaraladı.
Dilek Mahallesi'nde H.T. (35), henüz bilinmeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye silahla ateş etti.
Açılan ateş sonucu G.T. ve R.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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