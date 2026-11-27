(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu da hizmet verecek. 30 Kasım'da sona erecek ödeme süreci öncesinde belediye vezneleri 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri saat 17.30'a kadar açık olacak.

Şehzadeler'de emlak vergisi ödemelerini henüz tamamlamayan yurttaşlar için, belediyeden önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda; emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son günleri yaklaşırken, ilçe sakinlerinin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu da hizmet vereceği bildirildi. Belediye vezneleri 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri saat 17.30'a kadar açık olacak. Hafta içi yoğunluk nedeniyle ödeme yapamayanlar, hafta sonu belediye veznelerine giderek emlak vergisi taksitlerini yatırabilecek. Ödemeler belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN 30 KASIM

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit tahsilatlarının devam ettiğini ve ödeme sürecinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı. Son ödeme tarihine de dikkat çeken Şimşek, cezalı duruma düşülmemesi ve mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti.

EMLAK VERGİSİ İNTERNETTEN VE BANKA KANALLARINDAN DA ÖDENEBİLECEK

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri yalnızca belediye veznelerinden değil, farklı ödeme kanalları üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İlçede yaşayan vergi yükümlüleri, Şehzadeler Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online işlemlere giriş yaparak ödemelerini tamamlayabilecek. Dileyenler ayrıca herhangi bir şehirdeki Halkbank'ın internet bankacılığı veya banka vezneleri aracılığıyla da emlak vergisi taksitlerini yatırabilecek.

Başkan Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediyesi olarak 2026 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına devam ediyoruz. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için veznelerimiz bu hafta sonu da saat 17.30'a kadar hizmet verecek. Tahsilat işlemlerimiz 30 Kasım'a kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.