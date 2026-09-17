Manisa Şehzadeler\'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Manisa Şehzadeler'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 11 bin 214 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'nin (24) adresine operasyon düzenledi.
Aramada 11 bin 214 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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