Manisa Soma\'da göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5 oldu

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Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yapılan arama-kurtarma çalışmalarında maden işçileri Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan, göçükten sağ kurtularak hastaneye kaldırılan işçi Süleyman Ş.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, İbrahim Ç.'nin ise tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa),