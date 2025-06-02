Manisa Tarzanı Anısına 'Çevre Günleri' Etkinliği Düzenlendi

(MANİSA) - Ömrünü Manisa'yı ağaçlandırmaya adayan ve binlerce fidanı toprakla buluşturan 'Manisa Tarzanı' Ahmet Bedevi anısına düzenlenen "Manisa Tarzanı Çevre Günleri" kapsamında Yunusemre Ortaköy Mesire Alanı'nda "Tarzan ve Çevre Karavan Çadır Kampı" gerçekleştirildi.
"Manisa Tarzanı Çevre Günleri" etkinliklerinin son gününde doğaseverler, Ortaköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Tarzan ve Çevre Karavan Çadır Kampı'nda buluştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin yanı sıra Manisa Kamp Karavan Derneği ve Spilos Dağcılık Trekking Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen kampa 150 kişi katıldı.
Etkinliklerde, kamp alanında geri dönüşüm malzemelerinden uçurtmalar yapılıp uçuruldu, drama ve kuş yuvası boyama atölyelerinin yanı sıra kamp ateşi yakıldı ve şarkılar söylendi.
Etkinliğin ikinci gününde ise Spilos Dağcılık Trekking Kulübü önderliğinde doğa yürüyüşü yapıldı.
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