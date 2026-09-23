Manisa Turgutlu'da 11 öğrenci yaralandı, Eğitim-İş saldırıya 'okul saldırısı' dedi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da 11 öğrenci yaralandı, Eğitim-İş saldırıya 'okul saldırısı' dedi

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Manisa Turgutlu\'da 11 öğrenci yaralandı, Eğitim-İş saldırıya \'okul saldırısı\' dedi
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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Eğitim-İş saldırının okuldan bağımsız görülemeyeceğini belirtirken, bir öğrenci velisi okulda güvenlik olmadığını söyledi.

(MANİSA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Eğitim-İş basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Lale Kale, olayın okuldan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtirken, saldırıya tanık olan öğrencilerden birinin velisi Murat Yıldırım ise okuldaki güvenlik koşullarına tepki göstererek, "Ben bu çocuğu o okula nasıl tekrar göndereceğim?" diye sordu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin silahlı saldırıda yaralanmasının ardından Eğitim-İş tarafından basın açıklaması düzenlendi. Turgutlu Saat Kulesi önündeki açıklamaya sendika üyelerinin yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile vatandaşlar katıldı.

Basın açıklaması sırasında, "Okullarda ölmek istemiyoruz", "Çocuklar ölüyor, bakanlar izliyor", "Hapishane değil güvenli okul istiyoruz", "Milli Eğitim çöküyor, Yusuf Tekin izliyor" ve "Koltukta oturma, Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı.

Basın açıklaması okunmadan önce konuşan Eğitim-İş Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Lale Kale, olayın okuldan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek saldırının okulun hemen yakınında meydana geldiğini, saldırgan ve yaralananların öğrenci olduğunu söyledi. Kale, "Bu bir okul saldırısı değildir deniliyor ama saldırgan öğrencinin üzerinde forma var, yaraladığı öğrenciler okulun öğrencileri ve olay okulun 50 metre ötesinde oluyor. Bu tam da okul saldırısıdır" dedi.

"NASIL OKULA GÖNDERECEĞİM"

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin A Blok binasının yıkılması nedeniyle eğitimine İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden öğrencilerden birinin velisi Murat Yıldırım da basın açıklamasında söz aldı. Çocuğunun saldırıya tanık olduğunu belirten Yıldırım, okul ve çevresindeki güvenlik koşullarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yıldırım, "Ben Hasan Ferdi'ye kayıt yaptırıp İnci Üzmez'de okul hayatına devam eden bir çocuğun velisiyim. Dün benim çocuğumun gözünün önünde üç arkadaşı yaralandı. Benim çocuğum daha 17 yaşında. Ben 55 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. Benim çocuğum da bu genç yaşında böyle bir şiddet gördü. Bu okulda kantin yok, çocuklar ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 150-200 metre ileriye gidiyor. Bu okulda güvenlik yok. Bu okulda akran zorbalığı var, hem de had safada. Lütfen birisi bana şunu söylesin; ben bu çocuğu o okula tekrar nasıl göndereceğim?" dedi.

"İSTİFA" ÇAĞRISI

Eğitim-İş'in 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından hazırladığı ve yurt genelinde okunanan ortak basın açıklaması metni ise sendikanın Turgutlu İlçe Başkanı Rahmi Yazıcı okudu. Sorumlara istifa çağrısının yapıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-İş olarak eğitimde şiddetin normalleştirilmesine ve okullarımızın şiddetin, korkunun ve suçun adresi haline getirilmesine karşı ülkenin dört bir yanında alanlardayız. Çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü, eğitim emekçilerinin can güvenliği kaygısı taşımadan görev yaptığı okullar istiyoruz. Bunun için 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' talebimizi yükseltiyor, okullarımızda siyah giyiniyor, üç gün boyunca yakalarımıza kokartlarımızı takıyoruz. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin güvenliği sağlanana kadar bu meseleyi gündemde tutmaya, sorumlulara sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken onun silah seslerinin ortasında kalıp kalmayacağını düşünmek zorunda değildir. Hiçbir çocuk okul yolunda kurşunlarla karşılaşmamalıdır. Sorularımızın cevabını, eksikliklerin giderilmesini ve çocuklarımızı gerçekten koruyacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. En büyük erdem sorumluluktur. Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumlularının 'istifa' etmelerini talep diyoruz!"

Kaynak: ANKA
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