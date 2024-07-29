Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangın park halindeki araçlara zarar verdi.
Subaşı Mahallesi Kervanyolu üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üzerindeki trafoda yangın çıktı. Yangın park halindeki araçlara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Alevlerden etkilenen 4 araç zarar gördü.
Yangın nedeniyle Subaşı ve Yeni mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa Turgutlu'da Elektrik Trafosunda Çıkan Yangın Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?