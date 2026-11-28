Manisa Turgutlu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 17 Kasım'da İzmir-Ankara kara yolunun Kaynar mevkisinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 17 Kasım'da İzmir- Ankara kara yolunun Kaynar mevkisinde, Mehmet Arın (48) yönetimindeki 45 ARH 096 plakalı motosiklet ile E.A. (71) idaresindeki 45 ASM 222 plakalı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan ve kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arın, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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