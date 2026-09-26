Manisa Turgutlu'da okul önünde 11 öğrenci yaralandı, saldırıda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da okul önünde 11 öğrenci yaralandı, saldırıda 7 şüpheli tutuklandı

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Manisa Turgutlu\'da okul önünde 11 öğrenci yaralandı, saldırıda 7 şüpheli tutuklandı
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Manisa Turgutlu'da okul önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında ASÇ saldırgan H.O. ile annesi, babası ve dedesi de bulunuyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Adli Süreçteki Çocuk(ASÇ) saldırgan H.O.'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Eylül'deki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASÇ H.O., aile fertleri ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen, 4'ü ASÇ 10 şüpheliden H.O ile birlikte annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı işletmecinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 7 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
Turgutlu3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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