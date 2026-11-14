Manisa Turgutlu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

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Manisa Turgutlu\'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yedi Eylül Yolu ile Güneş Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Yedi Eylül Yolu ile Güneş Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yedi Eylül Yolu'nda ilerleyen Ali Aykan (31) yönetimindeki 35 AGU 836 plakalı otomobil ile Güneş Sokak üzerinde seyreden Salih Bayrakçı (65) idaresindeki 45 AOF 222 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve Bayrakçı'nın sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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