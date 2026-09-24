Manisa Valiliği Turgutlu saldırısında 3 öğrencinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Manisa Valiliği Turgutlu saldırısında 3 öğrencinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi

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Manisa Valiliği Turgutlu saldırısında 3 öğrencinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi
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Manisa Valiliği, Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan öğrencilerin taburcu edildiğini, Manisa merkezde tedavisi süren 3 öğrencinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi.

(MANİSA) - Manisa Valiliği, Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan tüm öğrencilerin taburcu işlemlerinin tamamlandığını, Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Taburcu edilen öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Öte yandan saldırıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 10'a yükseldiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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