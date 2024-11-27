Manisa Valisi Özkan\'dan Yaralı Jandarma Astsubay Hakkında Açıklama

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VALİ ÖZKAN AÇIKLAMADA BULUNDU

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan jandarma astsubay Emin Y.'nin tedavisi devam ederken, hastaneye gelen ve doktorlarla görüşen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, burada açıklamada bulundu. Vali Özkan, "Personelimiz, bir çok suç kaydı bulunan aranan bir şahsı almak üzere adrese giderken, kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ettik, kendileriyle konuştuk. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye ümit ediyoruz. Zanlı yakalandı, şu an gözaltında." dedi.