Manisa'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı - Son Dakika
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Manisa'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı

Manisa\'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı
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Doğal yaşamı korumak amacıyla Manisa'da 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Manisa'da doğal yaşamı ve tarımı korumak için doğaya 1200 kınalı keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezinde yetiştirilen kınalı kekliklerden 500'ü Gördes, 400'ü Kırkağaç, 300'ü de Şehzadeler ilçesinde doğal yaşam alanlarına salındı.

Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde, Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen programa katılan DKMP Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayvanlarını korumaya yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Bayil, sayıları azalan türlerin uygun habitatlara yeniden kazandırılması amacıyla doğaya yerleştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bayil, son 22 yılda Manisa genelinde 39 bin 750 kınalı kekliğin doğaya salındığını ifade ederek, "Bugün de Manisa genelinde toplam 1200 kekliği doğayla buluşturduk." dedi.

Orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan dönemde bulunulduğuna dikkati çeken Bayil, "Bu alanlar, aynı zamanda yaban hayvanlarının yaşam alanlarıdır. Tüm vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz." uyarısında bulundu.

Kekliklerin süne, çekirge ve kısmen kenelerle beslenerek tarıma katkı sağladıklarına işaret eden Bayil, keklik salımı yapılan alanlarda 3 yıl boyunca avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu, kaçak avcılık yapanlar hakkında koruma ekiplerince idari işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı - Son Dakika

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