Manisa Yunusemre\'de annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç (45) tutuklandı. Kabaağaç, polisteki sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316'ncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı. Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'NEDEN TARTIŞTIĞIMIZI VE ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

Anne ve kardeşini öldüren Kabaağaç, aynı gün evinin yakınlarında yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce tedavi gördüğü öğrenilen Kabaağaç, sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaağaç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.