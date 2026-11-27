Manisa Yunusemre'de başına çeki demiri çarpan belediye çalışanı 13 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Yunusemre'de 14 Kasım'da arıza yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi aracına çekici çağrıldı; çeki demirini takmaya çalışırken başına çarpan 25 yaşındaki belediye çalışanı ağır yaralandı. İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan çalışan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başına çeki demiri çarpması sonucu yaralanan belediye çalışanı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait araç, 14 Kasım'da Uzunburun Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi yakınlarında arızalandı. Bölgeye belediyeye ait çekici çağrıldı.
Çekme işlemi için takmaya çalıştığı çeki demiri başına çarpan görevli Kamil Çapar (25), ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Çapar, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA
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