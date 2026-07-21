Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda İşgaliye Denetimi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve benzeri malzemeler ile çevre kirliliğine neden olan atıl unsurları kaldırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı denetimlerde; yayaların geçişini engelleyen ve kamusal alanların kullanımını kısıtlayan işgaliye unsurlarına müdahale edildi. Denetimler sırasında çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeler de ekipler tarafından kaldırılarak meydanın daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşması sağlandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın vatandaşlar tarafından daha güvenli, konforlu ve rahat kullanılabilmesi hedeflenirken, ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kamusal alanların işgal edilmesine ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceklerini belirterek, "Manisa'mızda işgallerin önüne geçmeye devam ediyoruz. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, ilimizin sembolü Cumhuriyet Meydanı'nda yürüttükleri denetimlerle kaldırımları işgal eden unsurları ve çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri temizledi. Manisa'mızın nefes aldığı alanlarda halkımızın hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara ve görüntü kirliliğine geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşaması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.