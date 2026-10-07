69 yaşındaki kadın, zarar verdiği kapının yenisini de tekmeledi! Manisa'da güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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69 yaşındaki kadın, zarar verdiği kapının yenisini de tekmeledi! Manisa'da güvenlik kamerası kaydetti

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69 yaşındaki kadın, zarar verdiği kapının yenisini de tekmeledi! Manisa\'da güvenlik kamerası kaydetti
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Şehzadeler'de 23 Eylül'de komşusu Musa Efe'nin çelik kapısını matkap ve sert cisimlerle tahrip ettiği öne sürülen Hurisimal Ç. (69), adliyede serbest bırakıldıktan 3 gün sonra aynı daireye yeniden geldi. Kameraya yansıyan anlarda yaşlı kadın, yeni takılan kapıyı tekmeleyip inceledi. Gürültüyü duyup kapıyı açan Efe ise "Sen yine mi geldin?" diye tepki gösterdi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, komşusunun çelik kapısına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Hurisimal Ç. (69), 3 gün sonra aynı adrese yeniden gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yeni takılan çelik kapıya tekme atan Hurisimal Ç. kapıyı inceleyerek, "Bak kapıyı değiştirmişler, yaptırmışlar" dedi.

MATKAPLA KAPIYA ZARAR VERİP KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, 23 Eylül'de Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Hurisimal Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Musa Efe'nin evinin çelik kapısına matkap ve sert cisimlerle zarar verdikten sonra kendisini eve kilitledi. Polisin yürüttüğü çalışmada Hurisimal Ç.'nin kızına ulaşıldı. Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis nezaretinde ikna etmeyi başardı. Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, kadının komşusunun kapısını daha önce de yumrukladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hurisimal Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

SERBEST KALDIKTAN 3 GÜN SONRA YENİDEN AYNI ADRESE GİTTİ

Hurisimal Ç., serbest bırakılmasından 3 gün sonra yeniden komşusunun evine gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının yeni takılan çelik kapıya tekme attığı, ardından kapıyı incelediği görüldü. Görüntülerde Hurisimal Ç.'nin, "Bak kapıyı değiştirmişler, yaptırmışlar" dediği duyuldu. Gürültü üzerine kapıyı açan ev sahibi Musa Efe'nin, Hurisimal Ç.'ye "Sen yine mi geldin? Nereden geldin?" diyerek tepki gösterdi.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıŞehzadelerGüvenlik3. SayfaGüncelManisaEylülSon Dakika

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