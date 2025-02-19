Mansur Yavaş Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısında

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(ANKARA)-ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldı.Toplantıya ilişkin Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin 'in ev sahipliğinde gerçekleşen Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldık. Başkentimizin tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik potansiyelini en iyi şekilde güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'nın sahip olduğu zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak ve turizmden aldığı payı artırmak adına çalışmaya devam edeceğiz."