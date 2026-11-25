(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Danıştay'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararını onamasına ilişkin "Yargı süreçleri, verilen kararların tarafsızlığı ve adilliği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmelidir. Aynı durumda olan çok sayıda kişinin davası henüz Danıştay aşamasına dahi gelmemişken bu dosya hızla sonuçlandırılmıştır. Bağımsız yargı, hukuk devleti ve demokrasi hepimiz için ekmek kadar, su kadar elzemdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Danıştay'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararını onamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin kararın UYAP'a yüklenmesiyle birlikte karar kesinleşti, yapılan itirazlar sonuçsuz kaldı. Oysaki yargı süreçleri, verilen kararların tarafsızlığı ve adilliği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmelidir. Aynı durumda olan çok sayıda kişinin davası henüz Danıştay aşamasına dahi gelmemişken bu dosya hızla sonuçlandırılmıştır. Bağımsız yargı, hukuk devleti ve demokrasi hepimiz için ekmek kadar, su kadar elzemdir bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Herkesin hukuki güvence altında olduğu, adaletin hiçbir siyasi mülahazaya göre şekillenmediği bir Türkiye, hepimizin ortak talebi olmalıdır."