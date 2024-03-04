Mansur Yavaş, Dikmen Keklikpınarı Pazarı'nı ziyaret etti

Güncel

Apple\'dan Türkiye fiyatlarına büyük zam! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone

Kendi kendini tatmin ettiği sahne olay yaratmıştı! Hafsanur Sancaktutan konuştu

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Dikmen Keklikpınarı Pazarı'nı ziyaret etti. CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, tezgahları tek tek gezdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için esnafı ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Keklikpınarı Pazar Yeri'ne gitti. Yavaş, pazarcıların ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinledi. "Allah sizi başımızdan eksik etmesin", "her zaman yanındayız", "yüzde 70 ile geleceksin" tezahhüratlarıyla karşılanan Yavaş, "hayırlı olsun başkanım" sözleri ile alkışlar eşliğinde uğurlandı.