Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner de ziyarette Yavaş'a eşlik etti.

25.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Esat Pazar Yeri'ndeki ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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