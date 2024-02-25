Mansur Yavaş, Esat Pazarı\'nda Ankaralılarla Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkent'in çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Esat Pazar Yeri'ni gezip, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Yavaş, Ankaralılardan büyük ilgi gördü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Çankayalı vatandaşlarla Esat Pazar Yeri'nde bir araya geldi. Esnaf ve vatandaş, Yavaş'ı "Başkanım hoşgeldiniz" diyerek karşıladı. Yavaş, Ankaralılarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yavaş'a, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratları atıldı.

"AK PARTİ'LİYİM AMA OYUM SİZE"

Pazarcı esnafına 'hayırlı işler' diyerek sohbet eden Yavaş, pazar ziyareti boyunca vatandaşların alkışları ve tezahüratları ile yürüdü. Yavaş'ın ziyareti sırasında, bir vatandaş, "Ak Parti'liyim ama oyum size. Adam gibi adamsınız" dedi. Başka bir vatandaş ise "Yolun yolumuzdur Başkanım" diyerek desteğini belirtti.

Güzergah boyunca vatandaşların ilgi gösterdiği Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen herkesle tek tek ilgilendi.