Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nda Ankaralılarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nda Ankaralılarla Buluştu

Mansur Yavaş, Esat Pazarı\'nda Ankaralılarla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Yavaş, büyük ilgi gördü.

25.02.2024 20:03  Güncelleme: 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkent'in çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Esat Pazar Yeri'ni gezip, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Yavaş, Ankaralılardan büyük ilgi gördü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Çankayalı vatandaşlarla Esat Pazar Yeri'nde bir araya geldi. Esnaf ve vatandaş, Yavaş'ı "Başkanım hoşgeldiniz" diyerek karşıladı. Yavaş, Ankaralılarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yavaş'a, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratları atıldı.

"AK PARTİ'LİYİM AMA OYUM SİZE"

Pazarcı esnafına 'hayırlı işler' diyerek sohbet eden Yavaş, pazar ziyareti boyunca vatandaşların alkışları ve tezahüratları ile yürüdü. Yavaş'ın ziyareti sırasında, bir vatandaş, "Ak Parti'liyim ama oyum size. Adam gibi adamsınız" dedi. Başka bir vatandaş ise "Yolun yolumuzdur Başkanım" diyerek desteğini belirtti.

Güzergah boyunca vatandaşların ilgi gösterdiği Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen herkesle tek tek ilgilendi.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nda Ankaralılarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:53:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nda Ankaralılarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement