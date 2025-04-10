Mansur Yavaş, Gazetecilerin Gözaltına Alınmasını Eleştirdi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysa ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir."