Mansur Yavaş, Gazetecilerin Gözaltına Alınmasını Eleştirdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Gazetecilerin Gözaltına Alınmasını Eleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirerek, bu durumun düşünceye ve gazeteciliğe karşı bir mücadele olduğunu vurguladı.

10.04.2025 08:29  Güncelleme: 09:10
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,  gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysa ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Gazetecilerin Gözaltına Alınmasını Eleştirdi - Son Dakika

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