Mansur Yavaş Gaziantep'te Esnafı Ziyaret Etti

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(GAZİANTEP) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Yavaş, CHP'nin, Kilis'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden, hayırlı işler dileyen Yavaş, vatandaşlarla da sohbet etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yavaş, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, işbirliği protokolü yapmıştık. Hem mitinge geldik hem yapılan çalışmaları yerinde görüp daha nasıl bir işbirliği yapabiliriz onları kararlaştıracağız" dedi. Başkan Yavaş, Kilis'te yapılacak mitingin kalabalık olmasını beklediklerini de söyledi.

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında vatandaşların ve esnafın ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavaş'a ziyaretleri sırasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de eşlik etti.