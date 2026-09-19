Mansur Yavaş, Gaziler Günü\'nde gazilerin her zaman yanında olduğunu söyledi

Mansur Yavaş, Gaziler Günü'nde gazilerin her zaman yanında olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, gazilerin bu vatanın onuru, cesaretin ve fedakarlığın yaşayan simgesi olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gazilerimiz, bu vatanın onuru; cesaretin ve fedakarlığın yaşayan simgesidir. Her zaman yanınızdayız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yavaş, şunları kaydetti:
"Gazilerimiz, bu vatanın onuru; cesaretin ve fedakarlığın yaşayan simgesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Her zaman yanınızdayız."
Kaynak: ANKA
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