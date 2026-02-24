Mansur Yavaş Gençlerle İftarda Buluştu: Gençlerin Sesi Bizim İçin Çok Kıymetli

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, MAYA Genç Düşünce Platformu ile iftar programında buluştu. Yavaş, program kapsamında Zafer Genç Akademi'de gençlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MAYA Genç Düşünce Platformu ile iftar soframızı paylaştık, Zafer Genç Akademi'de gençlerimizle buluştuk. Fikirlerini dinledik, umutlarını konuştuk. Bu şehirde gençlerin sesi de hayalleri de bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.