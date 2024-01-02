Mansur Yavaş, Gültekin Uysal\'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Genel Merkez'de ziyaret ederek yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti. Yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmede; Yavaş'ın, Uysal'a Ankara'da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.