Mansur Yavaş: "Rauf Denktaş'ı Aramızdan Ayrılışının Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, andı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Yavaş, mesajında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
