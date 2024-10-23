Mansur Yavaş Şanlıurfa'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısına Katıldı

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(ŞANLIURFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıdan önce Harran'ın tarihi mekanlarını gezen Yavaş, toplantının ardından da UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliğine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Yavaş'ın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve 400'ün üzerinde üye belediye'den temsilciler katıldı.

Toplantı öncesi Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin tarihi mekanlarını gezen Yavaş, Hayati Harrani Türbesi, Harran Kalesi ve Harran'ın kümbet evlerini ziyaret etti. Yavaş'a ziyareti sırasında Gülpınar ve ilçe belediye Başkanları eşlik etti. Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nın ardından Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliğine katıldı.