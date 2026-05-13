Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı... Mansur Yavaş: "Tüm Milletimizin Acısını Bir Kez Daha Yüreğimizde Hissediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Soma Maden Faciası'nın 12'nci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soma'da 301 madencimizi yitirdiğimiz büyük acının üzerinden 12 yıl geçti. O kara gün, sadece yerin altında değil, vicdanlarımızda da derin bir yara bıraktı. Emekleriyle, alın terleriyle geçinen nice canı yitirdik. Hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerinin ve tüm milletimizin acısını bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz."