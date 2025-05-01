Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs Mesajı: Emeğin, Dayanışmanın ve Eşitliğin Günü

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı mesajda "Bugün emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediye personelinin yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş,"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.