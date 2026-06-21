Mansur Yavaş'tan Babalar Günü'nü Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Evladına sevgisiyle yol gösteren, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Yavaş, "Evladına sevgisiyle yol gösteren, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.