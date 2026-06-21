(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Evladına sevgisiyle yol gösteren, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Yavaş, "Evladına sevgisiyle yol gösteren, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan Babalar Günü'nü Mesajı - Son Dakika
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