Yavaş'tan Ankara Valisi Canbolat'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni atanan Ankara Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yavaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Valiliği görevine atanan Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.