Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Vahap Seçer'i ziyaret etti

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Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu Vahap Seçer\'i ziyaret etti
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Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette geçmiş olsun dilekleri iletildi ve görüşmenin dayanışma ile destek mesajı taşıdığı ifade edildi.

(MERSİN) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Karalar, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki dönem Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

Yavaş ve Karalar, ziyarette Seçer'e geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etti.

Ziyaretin, Seçer'e yönelik dayanışma ve destek mesajı taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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