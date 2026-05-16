Mansur Yavaş Yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'na Seçildi

16.05.2026 13:25  Güncelleme: 14:55
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrışmayı garipsediğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı seçildi. Yavaş, seçim sonuçlarının ardından encümen üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sonuca göre Murat Orhan Mut Belediye Başkanı, Gonca Köksal Aras Menteşe Belediye Başkanı, Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Emrah Özdemir Niğde Belediye Başkanı, Ötüken Senger Kars Belediye Başkanı, Adnan Örhan Sur Belediye Başkanı encümen üyeliklerine seçilmiştir. Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, katip üyeler asil Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş; yedek üyeler Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu yeni yönetime seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun."

"GARİPSEYENLERİ GARİPSİYORUM"

Kendi ilinde toplantı yapıldığı zaman 'Acaba bir yanlış bir anlaşılır mı' diye tedirgin olan belediye başkanlarımız vardı. Bunu bizzat birebir konuştuğumuzda duyuyorduk. Ama şu anda böyle bir liste yapıldıktan sonra sanıyorum Anadolu'daki tüm illerden bütün belediye başkanlarımız gerek encümen gerek büyük meclis toplantısı için davet edecekler. Bu vesileyle hem Türkiye'nin gündemine o illerimizi ve oradaki kültür varlıklarını taşıyacağız hem de orada vatandaşın daha bilinçlenmesi açısından yapılacak sergiler, konferanslarla Türkiye çapında olumlu işler yapacağımıza inanıyorum. Ne kadar güzel hep beraber yan yana geldik bir seçim yaptık. Garipsendi bu bakıyorum. Ben de garipseyenleri garipsiyorum. Bunlar Türk milletini gerçekten tanımıyorlar. Bizim ayrı gayrı olmamız için hiçbir sebep yok. Elbette milli manevi konularda bu tür konularda her zaman bir araya gelmesini biliyoruz ve inşallah bu bir araya gelmenin de olumlu sonucu görevimiz bittiği zaman ortaya koyacağımız eserlerle ifade etmiş, ispat etmiş olacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Ardından Mumduh Büyükkılıç da Yavaş'ı tebrik ederek birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA

