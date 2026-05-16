Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan Toplantısı... Filiz Gencan Akın: "Mansur Başkanımız Yeniden Seçildi, Tebrik Ediyorum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı seçildi. Toplantıya katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Yavaş'ı tebrik ederek şöyle konuştu:

"Bu birliktelik görüntüsü de çok güzeldi. Kapsayıcı bir encümen oldu. Ülkemiz için kazanım olduğunu düşünüyorum. Çok özel çalışmalar yapılıyor. Tarihi Kentler Birliği açıkçası şehirlerde yapmış olduğu çalışmaların sunumlarını gerçekleştirdi. Gururla izledik. Aslında Türkiye bu anlamda çok zengin bir ülke ama ne yazık ki birçok yapımız gözden ırak kalmış, işlevsiz kalmış. Özellikle onlara tekrar işlev kazandırmak, bu kültür varlıklarını tekrar hem Türkiye'ye kazandırmak hem de turistlerimize kazandırmak bence çok kıymetli. O yüzden bizler de çok mutluyuz."

"TKB İLE ORTAK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ"

Tarihi Kentler Birliği gerçekten ülkemizin kültür varlıklarını yaşatmak açısından çok önemli bir birlik. Burada ben emeği geçen Tarihi Kentler Birliği'nin arka planında çalışan da çok kıymetli isimler var, onların hepsine de tek tek çok teşekkür ediyorum. Her bir şehre sadece il belediyeleri, büyükşehirler değil, ilçeleriyle, beldeleriyle Türkiye'nin birçok yerinde tarihi yapılara dokunuyorlar. Çok güzel ihya çalışmaları, restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Hatta şu anda önünde durduğumuz yapı da Edirne'deki çok kıymetli eski elektrik fabrikamız. Tarihi Kentler Birliği ile beraber ortak bir çalışma yürüteceğiz burada da.

"ÇOK GENİŞ KÜLTÜREL VARLIĞA, MİRASA SAHİBİZ"

Bu ülkedeki her şeye çok özel ama Edirne, bu şehirlerin arasında en özel şehirlerden bir tanesi. Çünkü çok geniş bir kültürel varlığa mirasa sahibiz biz. Onları ayakta tutmak, hem hemşehrilerimizle buluşturmak... Bu yapılara fonksiyon kazandırılırken hep şu düşünülüyor: O şehirde yaşayanların ihtiyacına yönelik olarak da buraya nasıl fonksiyon kazandırırız diye düşünüyorlar. Bu çok kıymetli. Yapıları sadece belirli aralıklarla gezilen yerler olarak değil de gençlerimiz, kadınlarımız için, çocuklarımız için özel mekanlar haline geliyor. Bu da çok sevindirici. İnşallah önümüzdeki günlerde bu eserler ortaya çıkınca daha da gururla hem onları ziyaret edeceğiz hem de hemşehrilerimizle buluşturacağız."