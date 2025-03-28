Mansur Yavaş, Zeydan Karalar'ı Başkanvekilliği Görevine Seçildiği İçin Tebrik Etti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı tebrik etti.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde yapılan seçimle Başkanvekilliğine getirilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı kutladı.

Yavaş, paylaşımında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.