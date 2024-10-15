Seydişehir ilçesinde oturan Gülsüm Önsesveren ile ablası Hacer Önsesveren, 8 Ekim'de yedikleri mantardan zehirlenip, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Önsesvere tedavisi sonrası taburcu edilirken, Konya'ya sevk edilen kardeşi bugün hayatını kaybetti. Gülsüm'ün cenazesi Eserler Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Mantardan Zehirlenen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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