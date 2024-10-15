Mantardan Zehirlenen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Güncel

KONYA'da yediği mantardan zehirlenen Gülsüm Önsesveren (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seydişehir ilçesinde oturan Gülsüm Önsesveren ile ablası Hacer Önsesveren, 8 Ekim'de yedikleri mantardan zehirlenip, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Önsesvere tedavisi sonrası taburcu edilirken, Konya'ya sevk edilen kardeşi bugün hayatını kaybetti. Gülsüm'ün cenazesi Eserler Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.